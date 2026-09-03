कानपुर: गंगा किनारे बने तीन मंजिला अपार्टमेंट की बाउंड्रीवाल ढही

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जाजमऊ के मक्कू शहीद के भट्ठे इलाके में गंगा किनारे बने तीन मंजिला अपार्टमेंट की बाउंड्रीवॉल गुरुवार सूबह गंगा की कटान के चलते ढह गई। जिससे अपार्टमेंट में रहने वाले करीब 25 से 30 परिवारों में दहशत का माहौल है। अपार्टमेंट के आसपास के दुकानदारों व निवासियों का आरोप है कि अपार्टमेंट का निर्माण अवैध है। गंगा किनारा होने से कभी भी हादसा हो सकता है।

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