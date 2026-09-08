कानपुर: भाजपा उत्तर का संकल्प सेवा अभियान शुरू, प्रदेश महामंत्री ने एक माह के कार्यक्रमों की दी जानकारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर Published by: प्रसून शुक्ला Updated Tue, 08 Sep 2026 04:54 PM IST
सार
Kanpur News: भाजपा उत्तर का संकल्प सेवा अभियान मंगलवार को 80 फीट रोड स्थित सम्राट गेस्ट हाउस में शुरू हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पार्टी के प्रदेश महामंत्री शंकर लाल लोधी रहे। उन्होंने अभियान के तहत एक माह तक आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी।
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विस्तार
कार्यक्रम के दौरान प्रदेश महामंत्री ने संगठन की सक्रियता पर भी जोर दिया। उन्होंने भाजपा उत्तर के 14 मंडल अध्यक्षों में से एक-एक का नाम लेकर उनकी उपस्थिति दर्ज की। मंडल अध्यक्षों की हाजिरी लिए जाने के दौरान संगठनात्मक स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता दिखाई दी।
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शंकर लाल लोधी ने कहा कि संकल्प सेवा अभियान के तहत तय कार्यक्रमों को मंडल स्तर तक प्रभावी ढंग से आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अभियान को सफल बनाने के लिए सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया।