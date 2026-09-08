कानपुर: भाजपा उत्तर का संकल्प सेवा अभियान शुरू, प्रदेश महामंत्री ने एक माह के कार्यक्रमों की दी जानकारी

कार्यक्रम के दौरान प्रदेश महामंत्री ने संगठन की सक्रियता पर भी जोर दिया। उन्होंने भाजपा उत्तर के 14 मंडल अध्यक्षों में से एक-एक का नाम लेकर उनकी उपस्थिति दर्ज की। मंडल अध्यक्षों की हाजिरी लिए जाने के दौरान संगठनात्मक स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता दिखाई दी।

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