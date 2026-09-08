कानपुर: आरटीई दाखिले के लिए भटक रहे अभिभावक, छह महीने से बीएसए कार्यालय के चक्कर; स्कूल बता रहे सीट फुल
Kanpur News: आरटीई के तहत बच्चों का निजी स्कूलों में दाखिला नहीं होने से परेशान अभिभावक मंगलवार को गोविंद नगर स्थित बीएसए कार्यालय पहुंचे। अभिभावकों का आरोप है कि वह कई महीनों से दाखिले के लिए स्कूल और बीएसए कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है।
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अभिभावकों ने बताया कि कोई दो महीने से तो कोई छह महीने से दाखिले के लिए दौड़ रहा है। बीएसए कार्यालय पहुंचने पर उन्हें दो दिन बाद आने के लिए कह दिया जाता है। कई बार कार्यालय के चक्कर लगाने के बावजूद सुनवाई नहीं होने से अभिभावक परेशान हैं।
निजी स्कूल बता रहे सीट फुल
अभिभावकों का कहना है कि आरटीई के तहत जिन बच्चों के दाखिले होने हैं, उनके लिए निजी स्कूलों से संपर्क किया जा रहा है। स्कूलों की ओर से सीटें फुल होने की बात कहकर दाखिला देने से मना किया जा रहा है। इससे अभिभावक लगातार परेशान हो रहे हैं। अभिभावकों के मुताबिक वह इस संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय भी जा चुके हैं। इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब बीएसए कार्यालय के चक्कर लगाते-लगाते भी वे थक चुके हैं।