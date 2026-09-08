कानपुर: आरटीई दाखिले के लिए भटक रहे अभिभावक, छह महीने से बीएसए कार्यालय के चक्कर; स्कूल बता रहे सीट फुल

निजी स्कूल बता रहे सीट फुल

अभिभावकों का कहना है कि आरटीई के तहत जिन बच्चों के दाखिले होने हैं, उनके लिए निजी स्कूलों से संपर्क किया जा रहा है। स्कूलों की ओर से सीटें फुल होने की बात कहकर दाखिला देने से मना किया जा रहा है। इससे अभिभावक लगातार परेशान हो रहे हैं। अभिभावकों के मुताबिक वह इस संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय भी जा चुके हैं। इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब बीएसए कार्यालय के चक्कर लगाते-लगाते भी वे थक चुके हैं।