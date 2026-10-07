कानपुर: टाइल्स दुकानदार से पूछताछ करने फिर से पहुंची बिठूर पुलिस

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बिठूर थाना क्षेत्र के अंतरगत पर गई पुलिया अंडरपास से करीब 100 मीटर आगे जीटी रोड हाईवे पर टाइल्स दुकानदार अजय तिवारी की दुकान में हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले में बुधवार शाम बिठूर इंस्पेक्टर अशोक कुमार सरोज और अन्य पुलिसकर्मी दोबारा जांच के लिए पहुंचे। जहां उन्होंने दुकानदार से और कर्मचारियों से गहन पूछताछ की।दुकानदार अजय तिवारी ने पुलिस से चोरी के खुलासे की मांग की।

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