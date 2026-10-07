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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Bithoor Police revisit tiles shopkeeper for questioning

कानपुर: टाइल्स दुकानदार से पूछताछ करने फिर से पहुंची बिठूर पुलिस

Wed, 07 Oct 2026 10:09 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Wed, 07 Oct 2026 10:09 PM IST
Kanpur: Bithoor Police revisit tiles shopkeeper for questioning
बिठूर थाना क्षेत्र के अंतरगत पर गई पुलिया अंडरपास से करीब 100 मीटर आगे जीटी रोड हाईवे पर टाइल्स दुकानदार अजय तिवारी की दुकान में हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले में बुधवार शाम बिठूर इंस्पेक्टर अशोक कुमार सरोज और अन्य पुलिसकर्मी दोबारा जांच के लिए पहुंचे। जहां उन्होंने दुकानदार से और कर्मचारियों से गहन पूछताछ की।दुकानदार अजय तिवारी ने पुलिस से चोरी के खुलासे की मांग की।
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