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कानपुर: धनतेरस पर ऑटोमोबाइल बाजार गुलजार, शोरूम्स पर अंदर से बाहर तक ग्राहकों का तांता

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 07 Nov 2026 11:33 AM IST Updated Sat, 07 Nov 2026 11:33 AM IST







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धनतेरस के पावन पर्व पर चकेरी के जीटी रोड स्थित केटीएल कार शोरूम में सुबह से ही ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। शोरूम के अंदर और बाहर दिनभर नई गाड़ियों की डिलीवरी और बुकिंग कराने वाले खरीदारों का तांता लगा रहा। ... और पढ़ें

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