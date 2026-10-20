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कानपुर: मूर्ति विसर्जन के लिए बनाया तालाब, आसपास लगे कूड़े के ढेर

Shikha Pandey

Updated Tue, 20 Oct 2026 08:24 PM IST Updated Tue, 20 Oct 2026 08:24 PM IST







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पनकी नहर पर मूर्ति विसर्जन के लिए बनाए गए कृत्रिम तालाब के आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि तालाब बनाने से पहले आसपास फैले कूड़े-कचरे को हटाने की जहमत तक नहीं उठाई गई। ... और पढ़ें

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