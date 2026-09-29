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कानपुर: स्व. सीताराम पांडेय स्मृति द्वितीय यूपी स्टेट सीनियर मेजर बैडमिंटन टूर्नामेंट एक अक्तूबर से

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 29 Sep 2026 04:42 PM IST Updated Tue, 29 Sep 2026 04:42 PM IST







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कानपुर में ग्रीनपार्क स्टेडियम के बहुउद्देशीय हॉल में स्व. सीताराम पांडेय स्मृति द्वितीय उत्तर प्रदेश स्टेट सीनियर मेजर बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन एक से चार अक्तूबर तक किया जाएगा। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों से करीब 350 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। विजेताओं के बीच एक लाख रुपये की पुरस्कार राशि बांटी जाएगी। ... और पढ़ें

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