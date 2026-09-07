{"_id":"6a9ed49a61932854f108bb1a","slug":"video-kalyanpur-murder-case-accuseds-mother-says-son-is-innocent-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: कल्याणपुर दवा व्यापारी हत्याकांड में आरोपी विशाल की मां बोलीं- बेटा निर्दोष","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कल्याणपुर में चर्चित दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी विशाल की मां सुशीला ने बेटे को निर्दोष बताया है। रेलबाजार के नूनिया मोहाल में रहने वाली सुशीला का कहना है कि उनका बेटा सीधा-सादा है और हत्या में उसकी कोई भूमिका नहीं है। सुशीला ने कहा कि बेटे के खिलाफ हत्या के मामले में कार्रवाई की गई है, लेकिन वह उसे निर्दोष मानती हैं। उनका कहना है कि विशाल कभी किसी गलत काम में शामिल नहीं रहा और वह सीधा-सादा लड़का है।

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