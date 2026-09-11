{"_id":"6aa3abb81e73cd4d4a09a22f","slug":"video-gravel-spread-on-pandu-nagar-jk-temple-road-poses-accident-risk-for-bikers-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: सड़क पर फैली बजरी से बढ़ा हादसों का खतरा, हल्का ब्रेक लगाते ही फिसल रही बाइक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: सड़क पर फैली बजरी से बढ़ा हादसों का खतरा, हल्का ब्रेक लगाते ही फिसल रही बाइक

प्रसून शुक्ला

Updated Fri, 11 Sep 2026 12:50 PM IST Updated Fri, 11 Sep 2026 12:50 PM IST







Link Copied



पांडु नगर स्थित जेके मंदिर रोड पर सड़क पर फैली बजरी दोपहिया वाहन चालकों के लिए हादसे का कारण बन रही है। सड़क पर जगह-जगह बजरी फैली होने से बाइक सवारों को वाहन नियंत्रित करने में परेशानी हो रही है। कई बार हल्का सा ब्रेक लगाते ही बाइक के पहिए बजरी पर फिसल जाते हैं और चालक सड़क पर गिरकर चुटहिल हो रहे हैं। ... और पढ़ें

विज्ञापन