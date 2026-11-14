घाटमपुर: एसडीएम के स्टेनो सड़क हादसे में घायल, जिला अस्पताल रेफर

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एसडीएम कार्यालय में स्टेनो पद पर कार्यरत अभिजित मिश्रा (28) शनिवार की शाम अयोध्यापुरी मोड़ के पास वाहन की टक्कर से घायल हो गए। वह स्कूटी से जा रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। एंबुलेंस से उन्हें घाटमपुर सीएचसी भेजा गया। उनकी गंभीर हालत देखकर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

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