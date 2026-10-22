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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Fire breaks out in a pile of trash in Mandhana; suffocating smoke spreads through the locality

कानपुर: मंधना में कूड़े के ढेर में लगी आग, दमघोंटू धुंआ बस्ती में फैला

Thu, 22 Oct 2026 08:55 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Thu, 22 Oct 2026 08:55 PM IST
Fire breaks out in a pile of trash in Mandhana; suffocating smoke spreads through the locality
मंधना मस्जिद के पास मंधना कुरसौली मार्ग किनारे गुरूवार शाम अचानक कूड़े के ढेर में आग लग गई। आग लगने से दमघोंटू धुआं बस्ती में भरने से लोगों को काफी दिक्कतें हो गई। सड़क से गुजर रहे राहगीरों को भी धुंए से काफी दिक्कते हुईं।
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