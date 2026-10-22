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कानपुर: मंधना में कूड़े के ढेर में लगी आग, दमघोंटू धुंआ बस्ती में फैला

Shikha Pandey

Updated Thu, 22 Oct 2026 08:55 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 08:55 PM IST







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मंधना मस्जिद के पास मंधना कुरसौली मार्ग किनारे गुरूवार शाम अचानक कूड़े के ढेर में आग लग गई। आग लगने से दमघोंटू धुआं बस्ती में भरने से लोगों को काफी दिक्कतें हो गई। सड़क से गुजर रहे राहगीरों को भी धुंए से काफी दिक्कते हुईं। ... और पढ़ें

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