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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Effigy of Ravana set ablaze following fireworks at the parade; chants of 'Jai Shri Ram' echoed

कानपुर: परेड में आतिशबाजी के बाद दहन किया गया रावण का पुतला, गूंजे जय श्रीराम के जयकारे

Wed, 21 Oct 2026 12:27 AM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:27 AM IST
Effigy of Ravana set ablaze following fireworks at the parade; chants of 'Jai Shri Ram' echoed
परेड रामलीला में राम दरबार की आरती के बाद आतिशबाजी की गई। इसके बाद रावण का पुतला दहन किया गया। जिसे देखने भारी संख्या में लोग जुटे।
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