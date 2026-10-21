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कानपुर: परेड में आतिशबाजी के बाद दहन किया गया रावण का पुतला, गूंजे जय श्रीराम के जयकारे

Shikha Pandey

Updated Wed, 21 Oct 2026 12:27 AM IST Updated Wed, 21 Oct 2026 12:27 AM IST







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परेड रामलीला में राम दरबार की आरती के बाद आतिशबाजी की गई। इसके बाद रावण का पुतला दहन किया गया। जिसे देखने भारी संख्या में लोग जुटे। ... और पढ़ें

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