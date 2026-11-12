{"_id":"6af5bfdb871eb7c7c903e168","slug":"video-drivers-remain-unheeding-even-after-a-fatal-accident-2026-11-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"हादसे में युवक की मौत के बाद भी नहीं चेते वाहन चालक, हाईवे पर धड़ल्ले से दौड़ रहे उल्टी दिशा में वाहन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नारामऊ में बुधवार सुबह हुए सड़क हादसे में एक युवक की जान जाने के बावजूद वाहन चालक सबक नहीं ले रहे हैं। मंधना और नारामऊ हाईवे पर अब भी लोग बेखौफ होकर उल्टी दिशा में वाहन दौड़ा रहे हैं। बुधवार सुबह नारामऊ में गलत दिशा से आ रही दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई थी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई थी, जबकि चार लोग घायल हो गए थे। सभी घायलों में चार लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। इतने गंभीर हादसे के बाद भी हाईवे पर यातायात नियमों की अनदेखी जारी है। वाहन चालक जल्दबाजी में अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालकर गलत दिशा से गुजर रहे हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग और यातायात पुलिस इस पर प्रभावी अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। हादसे के बाद भी वाहन चालकों की लापरवाही जारी रहने से एक और बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है।

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