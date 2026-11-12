Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Bus driver dies by suicide by hanging he had brought his wife and daughters back home just 20 days ago

कानपुर: बस चालक ने फंदा लगाकर दी जान, 20 दिन पहले ही पत्नी-बेटियों को मनाकर लाया था घर, जांच में जुटी पुलिस

Thu, 12 Nov 2026 01:25 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 12 Nov 2026 01:25 PM IST
सार

Kanpur News: नजीराबाद थाना क्षेत्र स्थित गुमटी नंबर पांच में बस चालक ने कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। नशे की लत के कारण चल रहे पारिवारिक तनाव के बीच वह 20 दिन पहले ही अपनी पत्नी और दो बेटियों को मायके से मनाकर घर लाया था।

विज्ञापन
Kanpur Bus driver dies by suicide by hanging he had brought his wife and daughters back home just 20 days ago
मृतक की फाइल फोटो - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कानपुर में पत्नी और दो बेटियों को 20 दिन पहले ही मनाकर घर वापस लाने वाले शशिकांत दीक्षित उर्फ दीपू (40) ने बुधवार को फंदा लगाकर जान दे दी। नजीराबाद थाना क्षेत्र के गुमटी नंबर पांच स्थित घर में पत्नी नौकरी पर गई थी। इसी दौरान उसने खुद को कमरे में बंद कर साड़ी के सहारे पंखे से फंदा लगा लिया। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर बेटियों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग जुटे।

विज्ञापन

पुलिस ने खिड़की तोड़कर कमरे में प्रवेश किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। शशिकांत निजी बस चालक था। परिवार में पत्नी सुधा और दो बेटियां सानवी व काव्या हैं। परिजनों के मुताबिक, नशे की लत के चलते पति-पत्नी के बीच तनाव रहता था। इसी वजह से सुधा काफी समय से बेटियों के साथ मायके पनकी में रह रही थी और वहीं प्राइवेट नौकरी कर रही थी।

विज्ञापन
Trending Videos

शशिकांत ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था
करीब 20 दिन पहले शशिकांत ने अपनी गलती स्वीकार कर पत्नी बेटियों को मनाया था। इसके बाद तीनों उसके साथ रहने के लिए घर लौट आई थीं। बुधवार शाम सुधा नौकरी पर गई थी। इसी दौरान शशिकांत ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। काफी देर तक बाहर नहीं आने पर बेटियों ने शोर मचाया। उनकी आवाज सुनकर परिवार के लोग और पड़ोसी पहुंचे।

विज्ञापन

शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा
सूचना पर पहुंची पुलिस ने खिड़की तोड़कर कमरे में प्रवेश किया, तो शशिकांत फंदे से लटका मिला। उसे नीचे उतारा गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक की भाभी स्नेहा अवस्थी ने बताया कि बच्चों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग जुटे थे। नजीराबाद इंस्पेक्टर पवन कुमार सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed