कानपुर: बस चालक ने फंदा लगाकर दी जान, 20 दिन पहले ही पत्नी-बेटियों को मनाकर लाया था घर, जांच में जुटी पुलिस

कानपुर में पत्नी और दो बेटियों को 20 दिन पहले ही मनाकर घर वापस लाने वाले शशिकांत दीक्षित उर्फ दीपू (40) ने बुधवार को फंदा लगाकर जान दे दी। नजीराबाद थाना क्षेत्र के गुमटी नंबर पांच स्थित घर में पत्नी नौकरी पर गई थी। इसी दौरान उसने खुद को कमरे में बंद कर साड़ी के सहारे पंखे से फंदा लगा लिया। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर बेटियों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग जुटे।

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पुलिस ने खिड़की तोड़कर कमरे में प्रवेश किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। शशिकांत निजी बस चालक था। परिवार में पत्नी सुधा और दो बेटियां सानवी व काव्या हैं। परिजनों के मुताबिक, नशे की लत के चलते पति-पत्नी के बीच तनाव रहता था। इसी वजह से सुधा काफी समय से बेटियों के साथ मायके पनकी में रह रही थी और वहीं प्राइवेट नौकरी कर रही थी।