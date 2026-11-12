कानपुर थार एक्सीडेंट: ‘मैंने नहीं...गड्ढों ने ली जान', सफाई देने सामने आई आरोपी युवती, पीड़ित बेटे की ये मांग

कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में थार से एलआईसी एजेंट की मौत के मामले में आरोपी युवती की रिहाई से हुई फजीहत के बाद पुलिस ने एक बार फिर कमर कसी है। डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी का कहना है कि गैरइरादतन हत्या में ही न्यायिक रिमांड का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए और जरूरी साक्ष्य जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट, थार की टेक्निकल मुआयने की रिपोर्ट भी शामिल की जाएगी।

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घटनास्थल की सड़क की स्थिति और थार की रफ्तार से संबंधित दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। रही बात गैरइरादतन हत्या के आधार की, तो संकरी और भीड़ वाली सड़क पर 60-70 की रफ्तार से वाहन दौड़ाने का नतीजा हर चालक को पता होता है। इसके बाद भी सावधानी बरतने के बजाय चालक युवती की ओर से लापरवाही की गई है। बता दें कि शनिवार देर रात आवास-विकास तीन में बेकाबू थार ने स्कूटी सवार एलआईसी एजेंट संतोष सिंह चौहान (61) को रौंद दिया था।