कानपुर: डिजिटल लॉक खोलकर तीन लाख की चोरी, फर्म का कर्मचारी ही निकला मास्टरमाइंड, साथी संग गिरफ्तार

कानपुर में एमराल्ड गार्डन निवासी बिल्डर के साई कृपा अपार्टमेंट स्थित कार्यालय से चोर दो से तीन लाख रुपये नकद, बैंक की चेकबुक और जरूरी दस्तावेज चोरी कर ले गए। आठ नवंबर की शाम 7:28 बजे चोरों ने कार्यालय का डिजिटल लॉक खोलकर वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित की शिकायत पर कोहना पुलिस ने जांच शुरू की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ।

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चोरी की साजिश किसी बाहरी ने नहीं, बल्कि फर्म में काम करने वाले कर्मचारी ने ही रची थी। उसने साथी के साथ मिलकर वारदात की और पहचान छिपाने के लिए हेलमेट पहनकर स्कूटी से पहुंचा था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर चोरी की चेकबुक और 12 हजार रुपये बरामद किए हैं। एमराल्ड गार्डन टावर नंबर चार निवासी विवेक शुक्ला की विनायक बिल्डर्स एंड सप्लायर्स नाम से फर्म है।