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कानपुर: किदवई नगर राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में जनपदीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता, खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम
किदवई नगर राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में जनपदीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न वर्गों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। मुकाबलों के दौरान खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा और दमखम का प्रदर्शन किया।
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