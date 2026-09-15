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कानपुर: किदवई नगर राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में जनपदीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता, खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

प्रसून शुक्ला

Updated Tue, 15 Sep 2026 05:22 PM IST Updated Tue, 15 Sep 2026 05:22 PM IST







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किदवई नगर राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में जनपदीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न वर्गों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। मुकाबलों के दौरान खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा और दमखम का प्रदर्शन किया। ... और पढ़ें

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