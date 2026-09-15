कानपुर: इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर मिलने बुलाया, जमकर की मारपीट, रिपोर्ट दर्ज

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पहाड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम कहेटा माफी में मां मंदाकिनी नदी के पुल के पास अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव मिलने की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई। सूचना पर पहाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।थाना प्रभारी निशिकांत राय ने बताया कि ग्रामीणों ने सूचना दी थी कि पुल के पास बालू में पैर दिखाई दे रहे हैं। मौके पर पहुंचकर बालू हटवाई गई तो महिला का शव मिला। शव सड़-गल गया था। आशंका है कि शव बाढ़ में बहकर आया है।पुलिस शव की शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा गया है। महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद चलेगा।