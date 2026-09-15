कानपुर: बेटी पिता को बुलाने गई, दुकान में फंदे से लटकता मिला ई-रिक्शा चालक

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चकेरी थानाक्षेत्र के जुगईपुरवा निवासी ई-रिक्शा चालक सज्जन कुमार (60) ने सोमवार देर रात घर के बाहर बनी दुकान में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। देर तक घर न लौटने पर छोटी बेटी शिया उन्हें बुलाने पहुंची तो पिता को रस्सी के सहारे कुंडे से लटका शव देखा तो उसके होश उड़ गए। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच के बाद शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। परिजन के अनुसार वह दो दिन से किसी बात को लेकर तनाव में थे। परिवार के लोगों ने कई बार वजह पूछी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। चकेरी थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्रा ने बताया कि 112 के माध्यम से सूचना मिली थी। तनाव के चलते सुसाइड किया है, परिजन से पूछताछ की जा रही है।