कानपुर: चारागाह में अवैध खनन कर निजी जमीन में डाली मिट्टी, जेसीबी सीज, प्राथमिकी दर्ज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Tue, 15 Sep 2026 07:57 PM IST
सार
Kanpur News: स्थानीय लोगों की सूचना पर लेखपाल ने मामले की जांच की। बिठूर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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विस्तार
बिठूर क्षेत्र में सरकारी जमीन से मिट्टी खनन कर निजी भूमि में डाले जाने पर स्थानीय लोगों की सूचना पर रात में खनन करते पकड़ी गई जेसीबी को पुलिस ने सीज कर दिया। राजस्व विभाग की जांच के बाद लेखपाल शिवम वर्मा की तहरीर पर बलवीर सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।
बैकुंठपुर निवासी लेखपाल शिवम वर्मा ने दर्ज प्राथमिकी में बताया कि 13 सितंबर की रात करीब 10:30 बजे ग्राम बैकुंठपुर में जेसीबी संख्या से खनन किए जाने की सूचना मिली थी। मौके के निरीक्षण में ग्राम बैकुंठपुर की गाटा संख्या 521, रकबा 0.717 हेक्टेयर राजस्व अभिलेखों में चारागाह दर्ज मिली। आरोप है कि इसके आंशिक हिस्से से मिट्टी खोदी गई थी। जांच के दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि खोदी गई मिट्टी को गाटा संख्या 464 में डाला जा रहा था। यह निजी सहखातेदारों की भूमि बताई गई है। आरोप है कि सरकारी चारागाह की जमीन से मिट्टी निकालकर उसका निजी उपयोग किया गया। स्थानीय लोगों ने मिट्टी खनन बलवीर सिंह के कहने पर कराए जाने की जानकारी दी। बिठूर इंस्पेक्टर अशोक कुमार सरोज ने बताया कि पुलिस और राजस्व विभाग अब खनन की मात्रा, जमीन की स्थिति और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही हैं।
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बैकुंठपुर निवासी लेखपाल शिवम वर्मा ने दर्ज प्राथमिकी में बताया कि 13 सितंबर की रात करीब 10:30 बजे ग्राम बैकुंठपुर में जेसीबी संख्या से खनन किए जाने की सूचना मिली थी। मौके के निरीक्षण में ग्राम बैकुंठपुर की गाटा संख्या 521, रकबा 0.717 हेक्टेयर राजस्व अभिलेखों में चारागाह दर्ज मिली। आरोप है कि इसके आंशिक हिस्से से मिट्टी खोदी गई थी। जांच के दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि खोदी गई मिट्टी को गाटा संख्या 464 में डाला जा रहा था। यह निजी सहखातेदारों की भूमि बताई गई है। आरोप है कि सरकारी चारागाह की जमीन से मिट्टी निकालकर उसका निजी उपयोग किया गया। स्थानीय लोगों ने मिट्टी खनन बलवीर सिंह के कहने पर कराए जाने की जानकारी दी। बिठूर इंस्पेक्टर अशोक कुमार सरोज ने बताया कि पुलिस और राजस्व विभाग अब खनन की मात्रा, जमीन की स्थिति और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही हैं।
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21 अगस्त को खनन करने में दो पर दर्ज की गई थी प्राथमिकी
बिठूर थानाक्षेत्र के पेम-मंधना में निजी जमीन से चोरी से मिट्टी खनन किए जाने के मामले में दो लोगों के खिलाफ 21 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज हुई थी। जमीन मालिक माया सिंह ने पुलिस को बताया था कि 18 अगस्त की रात उनकी और अजीज फातिमा की करीब दो बीघा जमीन से 20 से 25 डंपर मिट्टी खोदी गई थी। बगदौधी निवासी नीरज सिंह और अंकुर पांडेय पर मिट्टी खनन कराने का आरोप लगाया गया था। मामले में दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामला ठंडे बस्ते में चला गया।
बिठूर थानाक्षेत्र के पेम-मंधना में निजी जमीन से चोरी से मिट्टी खनन किए जाने के मामले में दो लोगों के खिलाफ 21 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज हुई थी। जमीन मालिक माया सिंह ने पुलिस को बताया था कि 18 अगस्त की रात उनकी और अजीज फातिमा की करीब दो बीघा जमीन से 20 से 25 डंपर मिट्टी खोदी गई थी। बगदौधी निवासी नीरज सिंह और अंकुर पांडेय पर मिट्टी खनन कराने का आरोप लगाया गया था। मामले में दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामला ठंडे बस्ते में चला गया।