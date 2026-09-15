कानपुर: चारागाह में अवैध खनन कर निजी जमीन में डाली मिट्टी, जेसीबी सीज, प्राथमिकी दर्ज

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बैकुंठपुर निवासी लेखपाल शिवम वर्मा ने दर्ज प्राथमिकी में बताया कि 13 सितंबर की रात करीब 10:30 बजे ग्राम बैकुंठपुर में जेसीबी संख्या से खनन किए जाने की सूचना मिली थी। मौके के निरीक्षण में ग्राम बैकुंठपुर की गाटा संख्या 521, रकबा 0.717 हेक्टेयर राजस्व अभिलेखों में चारागाह दर्ज मिली। आरोप है कि इसके आंशिक हिस्से से मिट्टी खोदी गई थी। जांच के दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि खोदी गई मिट्टी को गाटा संख्या 464 में डाला जा रहा था। यह निजी सहखातेदारों की भूमि बताई गई है। आरोप है कि सरकारी चारागाह की जमीन से मिट्टी निकालकर उसका निजी उपयोग किया गया। स्थानीय लोगों ने मिट्टी खनन बलवीर सिंह के कहने पर कराए जाने की जानकारी दी। बिठूर इंस्पेक्टर अशोक कुमार सरोज ने बताया कि पुलिस और राजस्व विभाग अब खनन की मात्रा, जमीन की स्थिति और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही हैं।