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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   'Dhanush Bhang Leela' Performed at Shri Sote Wale Baba Hanuman Temple Festival

कानपुर: श्री सोटे वाले बाबा हनुमान मंदिर महोत्सव में धनुष भंग लीला का आयोजन

Mon, 28 Sep 2026 12:06 AM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:06 AM IST
'Dhanush Bhang Leela' Performed at Shri Sote Wale Baba Hanuman Temple Festival
किदवई नगर में रविवार को श्री सोटे वाले बाबा हनुमान मंदिर महोत्सव में धनुष भंग लीला का आयोजन हुआ। यह लीला सुबह पांच बजे शुरू हुई और दोपहर 12 बजे तक चली। भगवान श्रीराम के धनुष तोड़ते ही पूरा परिसर जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा। फिर भगवान परशुराम का आगमन हुआ। लक्ष्मण और परशुराम के बीच हुए तीखे संवाद ने श्रद्धालुओं को रोमांचित किया। शैलेंद्र शुक्ला ने श्रीराम, सौरभ बाबू त्रिपाठी ने लक्ष्मण और सर्वेश द्विवेदी ने परशुराम की भूमिका निभाई। महंत पंडित नितिन शुक्ला, विधायक महेश त्रिवेदी, अशोक त्रिपाठी, शिवा पोरवाल, गोलू गुप्ता सहित कई लोग मौजूद रहे।
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