{"_id":"6aafcc27158618837f05a004","slug":"video-body-of-youth-found-with-hands-and-feet-tied-under-suspicious-circumstances-2026-09-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का हाथ-पैर बंधा शव पड़ा मिला, जांच में जुटी पुलिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भोगनीपुर थाना क्षेत्र के पुरैनी गांव स्थित प्राइमरी विद्यालय के निकट सड़क किनारे खेतों में रविवार की सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का हाथ पैर बंधा शव पड़ा मिला है। मृतक के परिजनों ने गांव के कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं फारेंसिक टीम के सदस्यों ने जांच के लिए साक्ष्य जुटाए हैं। पुरैनी गांव के हरगोविन्द ने बताया कि रविवार की भोर पहर करीब 4 बजे पुत्र रोहित (26) शौंच जाने की बात कहकर गया था। सुबह ग्रामीणों से सूचना मिली कि पुत्र रोहित का शव गांव के बाहर खेतों में पड़ा मिला। शव के हाथ पैर रस्सी से बंधे थे। पिता, मां प्रेमा देवी चचेरा भाई अनूप समेत परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो रहा था। सूचना पर सीओ भोगनीपुर राजीव सिरोही, कोतवाल सतीश सिंह ने मौके पर पहुंच जांच पड़ताल की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फॉरेंसिक टीम के सदस्यों ने जांच के लिए साक्ष्य जुटाए है। पिता हरगोविंद ने गांव के कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है।

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