{"_id":"6ad7806dc4bf596d80062c6d","slug":"video-barricading-placed-around-a-damaged-manhole-in-middle-of-the-road-at-rawatpur-intersection-creates-a-nuisance-2026-10-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: रावतपुर चौराहे पर बीच सड़क पर क्षतिग्रस्त मेनहोल पर रखी बैरिकेडिंग बनी मुसीबत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रावतपुर चौराहे पर बीच सड़क पर क्षतिग्रस्त मेनहोल को ट्रैफिक बैरिकेडिंग लगाकर घेरा गया है। इससे चौराहे पर यातायात प्रभावित हो रहा है। पास में ही कार्डियोलॉजी अस्पताल होने के कारण यहां मरीजों और तीमारदारों का भी आना-जाना लगा रहता है। सड़क के बीच बैरिकेडिंग होने से वाहन चालकों को निकलने में परेशानी हो रही है। ऐसे में जाम लगने और हादसे की आशंका बनी हुई है।

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