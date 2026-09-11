{"_id":"6aa3a2ee8a3a5a5d90069da2","slug":"video-bank-shutdowns-in-kanpur-bank-employees-take-to-the-streets-warning-of-an-indefinite-strike-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर में बैंकों की तालाबंदी, सड़कों पर उतरे बैंक कर्मी, अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर में बैंकों की तालाबंदी, सड़कों पर उतरे बैंक कर्मी, अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 11 Sep 2026 12:12 PM IST Updated Fri, 11 Sep 2026 12:12 PM IST







Link Copied



कानपुर में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर 5-डे बैंकिंग और PLI के विरोध में बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल की, जिससे सरकारी बैंकों में कामकाज ठप रहा। मांगें न पूरी होने पर यूनियनों ने 28-30 सितंबर को फिर हड़ताल और 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन बंदी का ऐलान किया है। ... और पढ़ें

विज्ञापन