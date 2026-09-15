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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   After Panchayat officials ignored their pleas, residents pooled funds to build a culvert over the drain

कानपुर: जब पंचायत अफसरों ने नहीं सुनी तो चंदा इकठ्ठा कर रास्ते पर नाले की पुलिया बनवाई

Tue, 15 Sep 2026 04:41 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Tue, 15 Sep 2026 04:41 PM IST
After Panchayat officials ignored their pleas, residents pooled funds to build a culvert over the drain
चौबेपुर ब्लॉक के कछियाना और शिवनगर मोहल्ले को जोड़ने वाली सड़क पर बने नाले की पुलिया करीब डेढ़ साल पहले टूट गयी थी। कई शिकायतें की गई लेकिन किसी भी पंचायत असफर ने नहीं सुना। अंत में थक हारकर गली में रहने वाले लोगों ने सिस्टम को कोसते हुए चंदा इकट्ठा करके नाले पर पुलिया बनवाई।
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