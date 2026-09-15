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कानपुर: जब पंचायत अफसरों ने नहीं सुनी तो चंदा इकठ्ठा कर रास्ते पर नाले की पुलिया बनवाई

Shikha Pandey

Updated Tue, 15 Sep 2026 04:41 PM IST Updated Tue, 15 Sep 2026 04:41 PM IST







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चौबेपुर ब्लॉक के कछियाना और शिवनगर मोहल्ले को जोड़ने वाली सड़क पर बने नाले की पुलिया करीब डेढ़ साल पहले टूट गयी थी। कई शिकायतें की गई लेकिन किसी भी पंचायत असफर ने नहीं सुना। अंत में थक हारकर गली में रहने वाले लोगों ने सिस्टम को कोसते हुए चंदा इकट्ठा करके नाले पर पुलिया बनवाई। ... और पढ़ें

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