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कानपुर: काली बाड़ी मंदिर में ढाक के साथ की गई मां काली की आरती

Shikha Pandey

Updated Wed, 14 Oct 2026 10:41 PM IST Updated Wed, 14 Oct 2026 10:41 PM IST







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चकेरी के काली बाड़ी मंदिर में नवरात्री के चौथे दिन ढाक के साथ काली मां की आरती की गई। जिसमें चकेरी काली बाड़ी मंदिर समिति के सभी भक्त मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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