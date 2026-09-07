कानपुर: विनीत मिनोचा हत्याकांड में आया नया मोड़, पॉवर ऑफ अटॉर्नी के लिए शालू की सास ने कोर्ट में दी अर्जी

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कल्याणपुर के इंदिरानगर स्थित रतन आर्बिट अपार्टमेंट में पांच सितंबर को दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। हत्या में पुलिस ने पहले विनीत की बहू शालू, पुराने नौकर विशाल गौतम और उसके साथी राजकिशोर को जेल भेजा था लेकिन विशाल को पुलिस रिमांड पर लेने के दौरान उसने शालू नहीं बल्कि सुब्रत के कहने पर विनीत की हत्या करने की बात कही थी। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट में अर्जी देकर शालू को जेल से रिहा करवा दिया था और सुब्रत को जेल भेज दिया गया था।पति की मौत और बेटे के जेल जाने के बाद करोड़ों के कारोबार को चलाने के लिए विनीत की पत्नी पुनीता ने कारोबार की बागडोर अपने हाथ में ले ली है लेकिन कारोबार को चलाने में कई समस्याएं आ रही हैं। इस पर पुनीता ने सीजेएम कोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक अर्जी दी है जिसमें कहा है कि दवा कारोबार से आने वाले रुपये बैंक में जमा तो हो रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। बैंक अधिकारियों ने चेक पर पुनीता और सुब्रत दोनों के हस्ताक्षर करने पर ही पैसे निकलने की बात कही है।