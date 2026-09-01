{"_id":"6a96620ed3895dedfd059bb6","slug":"video-kannauj-water-entered-homes-at-tirwa-crossing-and-akbarpur-sarai-ghagh-2026-09-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"कन्नौज: तिर्वा क्रॉसिंग और अकबरपुर सराय घाघ में घरों में घुसा पानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कन्नौज में हुई भारी बारिश ने नगर पालिका के जल निकासी के तमाम दावों और व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। तिर्वा क्रॉसिंग के पास स्थित कृष्णा नगर और अकबरपुर सराय घाघ समेत पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। कई सालों बाद हुई इस मूसलाधार बारिश के चलते दर्जनों घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोग अपने ही घरों में कैद होने को मजबूर हैं और आम जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है।

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