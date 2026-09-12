कन्नौज: ट्रक की जोरदार टक्कर से बाइक सवार दो दोस्तों की मौत, चालक मौके से फरार

शुक्रवार रात करीब आठ बजे दोनों दोस्त प्लैटिना बाइक से हाईवे से गुजर रहे थे। इसी दौरान बलाही मोड़ के पास पीछे से तेज गति से आ रहे ट्रक ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार दोनों युवक सड़क पर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा देखकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना देने के साथ ही 108 एंबुलेंस की मदद से दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया।

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