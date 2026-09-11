Kannauj News: आवारा गोवंश से टकराई बाइक, शराब दुकान के सेल्समैन की मौत

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इटावा जिले के ऊसराहार थाना क्षेत्र के ग्राम कीरतपुर निवासी मनोज (35) छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के जरारा गांव में शराब दुकान पर सेल्समैन थे। गुरुवार देर शाम दुकान बंद कर मनोज बाइक से घर लौट जा रहे थे। सकरावा थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव के पास नहर पुल के पास पहुंचने पर अचानक सड़क पर आए आवारा गोवंश से उनकी बाइक टकरा गई। हादसे में मनोज गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। राहगीरों ने एंबुलेंस से मनोज को सीएचसी सौरिख भिजवाया। वहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पत्नी पुष्पा देवी व बेटी खुशी (13) का रो-रोकर बुरा हाल हो है। थानाध्यक्ष भागमल सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।ग्रामीणों में आक्रोश, प्रशासन से लगाई गुहारग्रामीणों का कहना है कि मिर्जापुर नहर पुल और आसपास के इलाकों में आवारा गोवंशों के झुंड अक्सर सड़कों के बीचों-बीच डेरा डाले रहते है, जिससे आए दिन बड़े हादसे हो रहे हैं। लोगों का आरोप है कि सरकार और प्रशासन द्वारा क्षेत्र में गोशालाओं के संचालन के दावे तो बड़े-बड़े किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज भी मवेशी सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि विशेष अभियान चलाकर सड़कों पर घूमने वाले गोवंशों को गोशाला में संरक्षित किया जाए, ताकि अन्य किसी का परिवार इस तरह न उजड़े।