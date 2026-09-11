Kannauj News: सिटी में आज

विज्ञापन





तापमान



अधिकतम : 33.00

न्यूनतम : 27.00

-- -- -- -- --



सूर्योदय: 05:54

सूर्यास्त: 06:18



-- -- -- -- --

आज का पूर्वानुमान

आसमान में बादल छाए रहने व गरज के साथ बारिश की संभावना है।

-- -- -- -- -- -- -

मेला

तालग्राम : रोहली स्थित मां जाहरा देवी मंदिर में मेला का आयोजन सुबह 07 बजे से।

-- -- -- -- -- -- -- -

समाधान दिवस

कन्नौज। जनपद के सभी थानों में थाना समाधान दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे से।

-- -- -- -- -- -- -- -- -

राष्ट्रीय लोक अदालत

शहर : जिला एवं सत्र न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत सुबह 10 बजे से।

-- -- -- -- -- -- -- -

एफएलएन प्रशिक्षण

तालग्राम : बीआरसी पर शिक्षक-शिक्षामित्र के अंतिम बैच का एफएलएन प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से।

-- -- -- -- -- -- -- --

सम्मेलन

ठठिया : रामनगर, बस्ता में घुमंतू समाज आभार एवं अधिकार सम्मेलन सुबह 11.30 बजे से।

-- -- -- -- -- -- --

श्रीमद् भागवत कथा

गुरसहायगंज : संतोषी माता मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 01 बजे से।

-- -- -- -- -- --

किसान गोष्ठी

ठठिया : खैरनगर स्थित नॉर्थ स्टार स्कूल में किसान गोष्ठी एवं फसल प्रदर्शन दोपहर 1.30 बजे से।

-- -- -- -- -- --

शनि चालीसा

अमोलर : श्यामा श्याम मंदिर और सकरावारा के शनि मंदिर में आरती के बाद शनि चालीसा पाठ शाम 07 बजे से।

-- -- -- -- -- -- -

व्हाट्सएप करें

9548521713

आज का कार्यक्रम