Kannauj News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 10:20 PM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 10:20 PM IST
विज्ञापन
आज का कार्यक्रम
तापमान
अधिकतम : 33.00
न्यूनतम : 27.00
-- -- -- -- --
सूर्योदय: 05:54
सूर्यास्त: 06:18
-- -- -- -- --
आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने व गरज के साथ बारिश की संभावना है।
-- -- -- -- -- ---
मेला
तालग्राम : रोहली स्थित मां जाहरा देवी मंदिर में मेला का आयोजन सुबह 07 बजे से।
-- -- -- -- -- -- ---
समाधान दिवस
कन्नौज। जनपद के सभी थानों में थाना समाधान दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे से।
-- -- -- -- -- -- -- ---
राष्ट्रीय लोक अदालत
शहर : जिला एवं सत्र न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत सुबह 10 बजे से।
-- -- -- -- -- -- ---
एफएलएन प्रशिक्षण
तालग्राम : बीआरसी पर शिक्षक-शिक्षामित्र के अंतिम बैच का एफएलएन प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से।
-- -- -- -- -- -- -- --
सम्मेलन
ठठिया : रामनगर, बस्ता में घुमंतू समाज आभार एवं अधिकार सम्मेलन सुबह 11.30 बजे से।
-- -- -- -- -- -- --
श्रीमद् भागवत कथा
गुरसहायगंज : संतोषी माता मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 01 बजे से।
-- -- -- -- -- --
किसान गोष्ठी
ठठिया : खैरनगर स्थित नॉर्थ स्टार स्कूल में किसान गोष्ठी एवं फसल प्रदर्शन दोपहर 1.30 बजे से।
-- -- -- -- -- --
शनि चालीसा
अमोलर : श्यामा श्याम मंदिर और सकरावारा के शनि मंदिर में आरती के बाद शनि चालीसा पाठ शाम 07 बजे से।
-- -- -- -- -- ---
व्हाट्सएप करें
9548521713
विज्ञापन
तापमान
अधिकतम : 33.00
न्यूनतम : 27.00
सूर्योदय: 05:54
सूर्यास्त: 06:18
आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने व गरज के साथ बारिश की संभावना है।
मेला
तालग्राम : रोहली स्थित मां जाहरा देवी मंदिर में मेला का आयोजन सुबह 07 बजे से।
समाधान दिवस
कन्नौज। जनपद के सभी थानों में थाना समाधान दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे से।
राष्ट्रीय लोक अदालत
शहर : जिला एवं सत्र न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत सुबह 10 बजे से।
एफएलएन प्रशिक्षण
तालग्राम : बीआरसी पर शिक्षक-शिक्षामित्र के अंतिम बैच का एफएलएन प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से।
सम्मेलन
ठठिया : रामनगर, बस्ता में घुमंतू समाज आभार एवं अधिकार सम्मेलन सुबह 11.30 बजे से।
श्रीमद् भागवत कथा
गुरसहायगंज : संतोषी माता मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 01 बजे से।
किसान गोष्ठी
ठठिया : खैरनगर स्थित नॉर्थ स्टार स्कूल में किसान गोष्ठी एवं फसल प्रदर्शन दोपहर 1.30 बजे से।
शनि चालीसा
अमोलर : श्यामा श्याम मंदिर और सकरावारा के शनि मंदिर में आरती के बाद शनि चालीसा पाठ शाम 07 बजे से।
व्हाट्सएप करें
9548521713