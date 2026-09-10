{"_id":"6aa2b57cd2b2eecd740a5569","slug":"video-woman-arrested-for-blackmailing-using-ai-edited-photos-and-money-through-intimidation-in-jhansi-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"एआई से फोटो एडिट कर करती थी ब्लैकमेल, डर दिखाकर वसूलती थी रुपये","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

झांसी में अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना नवाबाद पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। यह एआई का उपयोग कर फोटो एडिट करती थी। इसके बाद वह लोगों को ब्लैकमेल करके अवैध रुपयों की वसूली करती थी। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की है। आरोपी महिला को अब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उसके खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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