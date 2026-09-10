Jhansi: अचल संपत्ति का ब्योरा खंगालने झांसी पहुंची सीबीआई टीम, हिमाचल प्रदेश में दर्ज है मामला
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Thu, 10 Sep 2026 11:19 AM IST
सार
सीबीआई की टीम के तहसील पहुंचने के बाद तहसील प्रशासन में भी हलचल शुरू हो गई। संबंधित पत्र के आधार पर जमीन से जुड़ी फाइलें निकलवाई गईं और अभिलेखों को देखा जाने लगा।
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश में दर्ज एक मामले में फरार आरोपी की झांसी में अचल संपत्ति का पता चलने के बाद सीबीआई टीम बुधवार को यहां आ पहुंची। उसने सदर तहसील कार्यालय पहुंचकर अफसरों से मुलाकात की। उनसे कई फाइलों का ब्योरा मांगा। सीबीआई की ओर से दिए गए पत्र के बाद तहसील प्रशासन ने संबंधित जमीन की फाइलें निकलवाकर उनकी जांच शुरू कर दी है।
बुधवार दोपहर सीबीआई टीम सदर तहसील पहुंची और तहसीलदार विवेक कुमार से मुलाकात की। टीम ने उनको बताया कि हिमाचल प्रदेश के एक मामले में आरोपी की अचल संपत्ति झांसी में भी मिली है। यह संपत्ति सदर तहसील क्षेत्र में स्थित है। टीम ने संबंधित भूमि का लेखा-जोखा और अन्य अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए तहसील प्रशासन को पत्र सौंपा। सीबीआई की टीम के तहसील पहुंचने के बाद तहसील प्रशासन में भी हलचल शुरू हो गई। संबंधित पत्र के आधार पर जमीन से जुड़ी फाइलें निकलवाई गईं और अभिलेखों को देखा जाने लगा। सदर तहसीलदार विवेक कुमार ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के एक मामले में संपत्ति की छानबीन करने के लिए सीबीआई की टीम आई थी। टीम ने पत्र दिया है। पत्र के आधार पर संबंधित संपत्ति की फाइल निकलवाई जा रही है।
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बुधवार दोपहर सीबीआई टीम सदर तहसील पहुंची और तहसीलदार विवेक कुमार से मुलाकात की। टीम ने उनको बताया कि हिमाचल प्रदेश के एक मामले में आरोपी की अचल संपत्ति झांसी में भी मिली है। यह संपत्ति सदर तहसील क्षेत्र में स्थित है। टीम ने संबंधित भूमि का लेखा-जोखा और अन्य अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए तहसील प्रशासन को पत्र सौंपा। सीबीआई की टीम के तहसील पहुंचने के बाद तहसील प्रशासन में भी हलचल शुरू हो गई। संबंधित पत्र के आधार पर जमीन से जुड़ी फाइलें निकलवाई गईं और अभिलेखों को देखा जाने लगा। सदर तहसीलदार विवेक कुमार ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के एक मामले में संपत्ति की छानबीन करने के लिए सीबीआई की टीम आई थी। टीम ने पत्र दिया है। पत्र के आधार पर संबंधित संपत्ति की फाइल निकलवाई जा रही है।
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