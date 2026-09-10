झांसी नगर निगम कार्यकारिणी चुनाव: भाजपा में बगावत, विपक्ष से दो समेत आठ प्रत्याशी मैदान में

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वहीं, भाजपा में बगावत शुरू हो गई। नेता विकास यादव और अरविंद खटीक भी चुनाव मैदान में आ गए । हालांकि निर्धारित समय के बाद पहुंचे पार्षद अरविन्द खटीक का पर्चा दाखिल नहीं हो सका। पार्षद अरविंद और प्रशासन में नोकझाेंक भी हुई। पार्षद का कहना था कि वह समय से पहुंच गए थे। अब ऐसे में विपक्ष मिलाकर कुल आठ लोग मैदान में हैं।

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नगर निगम में कार्यकारिणी का चुनाव शुरू हो गया है। विपक्ष की तरफ से बसपा पार्षद महेश गौतम एवं संजीव गुप्ता और भाजपा की तरफ से रितिका तिवारी, रामजी यादव, राजकुमारी वर्मा, राखी परिहार और सुनील नैनवानी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन करने की समय सीमा दोपहर 12 बजे तक थी।