{"_id":"6a8fe36bf900e0ba5e02c1e0","slug":"video-jhansi-water-being-released-from-kurar-dam-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"झांसी: कुरार बांध से छोड़ा जा रहा पानी, तीन गेट खुले, ग्रामीणों को नदी से दूर रहने की सलाह","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आज कुरार बांध से पानी की आवक तेजी से बढ़ी है। सुबह 10 बजे तक बांध का जलस्तर 209.50 मीटर तक पहुंच गया। बांध की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अत्यधिक दबाव से बचने के लिए तत्काल कदम उठाए गए हैं। पानी की लगातार बढ़ती आवक को देखते हुए बांध के तीन गेट खोले गए हैं। प्रत्येक गेट को 1.50 मीटर की ऊंचाई तक खोला गया है। इससे नदी में पानी का प्रवाह नियंत्रित हो सके। इन गेटों से कुल 6500 क्यूसेक पानी सुरक्षित रूप से नदी में छोड़ा जा रहा है। कुरार नदी में पानी की आवक का रुझान लगातार बढ़ रहा है। यह स्थिति बांध पर दबाव बढ़ा रही है। बांध प्रशासन स्थिति पर निरंतर निगरानी रख रहा है। आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। यह जल निकासी बांध के सुरक्षित संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक है।

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