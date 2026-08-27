झांसी में लगातार बारिश का कहर: मऊरानीपुर में ढह गए तीन मकान, सड़कों पर जलभराव; टला बड़ा हादसा

क्षेत्र में जारी मूसलाधार बारिश अब ग्रामीणों के लिए आफत का सबब बनने लगी है। बारिश के प्रकोप से लहचूरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम लारोनी में लगातार नमी और जलभराव के चलते तीन ग्रामीणों के कच्चे मकान ढह गए। इस हादसे में पीड़ितों की गृहस्थी का सारा सामान, अनाज और पशुओं का भूसा मलबे में दबकर नष्ट हो गया, जिससे उन्हें भारी आर्थिक क्षति पहुंची है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ग्राम लारोनी निवासी बलराम ने बताया कि अत्यधिक बारिश के कारण देर रात उनका कच्चा मकान अचानक भरभराकर गिर पड़ा। गनीमत यह रही कि रात में वहां पर कोई नहीं सो रहा था। जिससे एक बड़ा जानलेवा हादसा टल गया। हालांकि, मकान के मलबे में खाने-पीने का अनाज और गौवंशों के लिए रखा भूसा पूरी तरह दबकर बर्बाद हो गया।इसके अलावा गांव के ही रूपेंद्र का कच्चा घर भी लगातार हो रही बरसात की भेंट चढ़ गया। रात के समय मकान गिरने से घर में रखा कीमती राशन और गृहस्थी का सामान मलबे के नीचे समा गया। तीसरी घटना महेश के साथ हुई। अत्यधिक नमी के कारण महेश का कच्चा मकान भी बीती रात जमींदोज हो गया।इस दुर्घटना में महेश का बचा-खुचा अनाज और मवेशियों के चारे के लिए जुटाया गया भूसा पूरी तरह दब गया। एक ही रात में तीन मकानों के गिरने से गांव में दहशत और अफरा-तफरी का माहौल है। तीनों परिवारों के सामने अब मवेशियों के चारे का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। पीड़ित ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन से मौके का मुआयना कर आर्थिक सहायता और क्षतिपूर्ति की गुहार लगाई है।टोड़ी फतेहपुर में बाढ़ आने से दूरसंचार विभाग की सेवाये बंद हो जाने से मोबाइलों का सम्पर्क टूट गया है। पथराई नदी निरन्तर बढ़ाव पर है। बस्ती के अन्दर पानी घुस गया है। कई मकान डूब गये हैं। लोहापीटी समाज की झोपड़ियों में जलभराव हो गया है। सूचना पर एसडीएम मोंठ माज अख्तर पहुंचे। सुरक्षित स्थान पर भेजने हेतु नगर पंचायत को निर्देशित किया। लेखपाल भी मौजूद रहे।