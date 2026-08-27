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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Youth swept away in the Betwa River while taking a selfie at Sukuwan-Dhukuwan Dam.

Jhansi News: सुकुवां-ढुकुवां बांध में सेल्फी लेने के दौरान बेतवा में बहा युवक

Thu, 27 Aug 2026 02:26 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:26 AM IST
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Youth swept away in the Betwa River while taking a selfie at Sukuwan-Dhukuwan Dam.
झांसी। सुकुवां-ढुकुवां बांध में दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने पहुंचा युवक सेल्फी लेते समय बेतवा की तेज धार में बह गया। युवक को बहता देख वहां खलबली मच गई। पुलिस भी पहुंच गई। देर-शाम तक पुलिस उसे तलाशती रही। अंधेरा हो जाने से बचाव कार्य बंद कर देना पड़ा। उसकी तलाश में मदद के लिए एसडीआरएफ टीम भी यहां बुलाई गई है। उधर, युवक के लापता होने के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।
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बुधवार को बेतवा में तेज बहाव की वजह से सुकुवां-ढुकुवां बांध से पानी बहना शुरू हुआ था। ललितपुर के तालबेहट के विरधा गांव निवासी सुखदेव (20) पुत्र ख्याली राम अपने दोस्तों के साथ यहां पिकनिक मनाने पहुंचा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शाम करीब 4 बजे सुखदेव अपने तीन दोस्तों के साथ बांध के बहाव की ओर खड़ा होकर सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान अचानक पांव फिसलने से वह बेतवा नदी के तेज बहाव में जा गिरा। देखते-देखते वह आंखों से ओझल हो गया।
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डरकर भागे दोस्त
सुखदेव के पानी में बहते ही वहां खलबली मच गई। उसके साथ आए दोस्तों ने पहले शोर मचाया, लेकिन कुछ देर बाद वे डरकर भाग गए। हादसे की सूचना मिलने पर ललितपुर के नत्थीखेड़ा चौकी से पुलिसकर्मी पहुंच गए। बेतवा के तेज बहाव में उसकी आसपास तलाश की गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। झांसी कंट्रोल रूम को भी सूचना दे दी गई। थोड़ी देर में परिवार के लोग भी वहां पहुंच गए। सुखदेव का गांव भी कुछ दूर पर ही है।
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तलाश जारी
कई घंटे तलाशने के बाद भी युवक का अब तक पता नहीं चल सका है। उसकी तलाश के लिए अब एसडीआरएफ टीम को भी सूचना दी गई है। पानी में तेज बहाव होने की वजह से तलाश करने में भी परेशानी आ रही है।
आशीष मिश्रा, सीओ, तालबेहट


मानसून खतरे से खाली नहीं डैम, अपनों को गवां चुके कई परिवार

झांसी। मानसून में बांधों की खूबसूरती लोगों को भले अपनी ओर खींचती हो, लेकिन यहां बरती जाने वाली जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित होती है। हर मानसूनी सीजन में कई परिवार के लोग इस वजह से अपनों को गवां बैठते हैं। पिछले तीन साल के दौरान हुए हादसों के रिकॉर्ड के मुताबिक पिकनिक मनाने, नहाने, सेल्फी लेने और रील बनाने के दौरान कई लोग डैम के गहरे पानी में समा चुके। सबसे अधिक घटनाएं पारीछा, डोंगरी बांध एवं सुकुवां ढुकुवां बांध में सामने आई है।


अब तक हो चुके बेह हादसे

-अगस्त 2024 में पारीछा डैम में दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया अनस खान सेल्फी लेते समय तेज बहाव में बह गया था। करीब 38 घंटे बाद उसका शव बरामद हुआ।
-अप्रैल 2025 में पारीछा डैम पर पिकनिक मनाने पहुंचे आदित्य राजपूत की नहाते समय डूबने से मौत हो गई।
-जून महीने में रिंकू जन्मदिन मनाने पारीछा डैम पहुंचा था। नहाने के दौरान वह गहरे पानी में डूब गया।
-अप्रैल 2026 में कक्षा 11 में पढ़ने वाले चार छात्र वेदांश यादव, शौर्य, आतिफ और श्रवण तिवारी पिकनिक मनाने के लिए डोंगरी बांध पहुंचे थे। नाव लेकर पानी के बीच रील बनाने के दौरान नाव पलट गई। हादसे में शौर्य और श्रवण को बाहर निकाल लिया जबकि वेदांश एवं आतिफ की मौत हो गई।
-अगस्त 2024 में अठोंदना बांध में तीन दोस्त नहाने गए थे। तेज बहाव में अभिषेक राजपूत नामक युवक बह गया
-अगस्त, 2023 में भी दोस्तों के साथ पिकनिक मनाया पंकज शाक्य नामक किशोर की डैम में डूबने से मौत हुई
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