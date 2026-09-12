दीप प्रज्ज्वलित कर जनपद न्यायाधीश ने किया लोक अदालत का शुभारंभ, जानकारी देतीं सचिव ईशा त्रिपाठी

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पक्षकारों को सुलभ और सस्ता न्याय दिलाने के लिए वर्ष की तीसरी नेशनल लोक अदालत का हुआ शुभारंभ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश कमलेश कच्छल ने दीप प्रज्जवलित कर अदालत का उद्घाटन किया। प्राधिकरण की सचिव ईशा त्रिपाठी ने बताया कि जरूरतमंदों कोआपसी सुलह के आधार पर न्याय दिलाने के लिए यह व्यवस्था शुरू की गई है। लोक अदालत में मुकदमों के निस्तारण से समय और धन दोनों की बचत होती है।

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