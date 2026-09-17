फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   27-day block in Lucknow; two MEMU trains from Jhansi to operate from Kanpur.

Jhansi News: लखनऊ में 27 दिन का ब्लॉक, झांसी की दो मेमू ट्रेनें कानपुर से चलेंगी

Thu, 17 Sep 2026 02:33 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Updated Thu, 17 Sep 2026 02:33 AM IST
विज्ञापन
27-day block in Lucknow; two MEMU trains from Jhansi to operate from Kanpur.
झांसी। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर कॉनकोर्स निर्माण के कारण 27 दिन का ब्लॉक शुरू हो गया है। यह व्यवस्था 16 सितंबर से 12 अक्तूबर तक लागू रहेगी। इसका सीधा असर झांसी मंडल से लखनऊ आने-जाने वाले यात्रियों पर पड़ेगा।
विज्ञापन

पीआरओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर रेलवे के लखनऊ स्टेशन पर प्लेटफॉर्म दो और तीन पर पूर्ण ब्लॉक है। प्लेटफॉर्म एक और एमआर-1 पर आंशिक ब्लॉक लिया गया है। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-लखनऊ (64701) मेमू अब कानपुर सेंट्रल पर ही समाप्त होगी। वापसी में लखनऊ-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी (64702) कानपुर सेंट्रल से ही चलेगी।
विज्ञापन

इस बदलाव से झांसी से लखनऊ जाने वाले दैनिक यात्रियों को कानपुर में ट्रेन बदलनी पड़ेगी। नौकरीपेशा लोगों और छोटे कारोबारियों को भी अन्य साधन से लखनऊ पहुंचना होगा। एलटीटी-लखनऊ (22121) एक्सप्रेस 19, 26 सितंबर, 3 और 10 अक्तूबर को लखनऊ जंक्शन पर समाप्त होगी। लखनऊ-एलटीटी (22122) एक्सप्रेस 20, 27 सितंबर, 4 और 11 अक्तूबर को लखनऊ जंक्शन से रवाना होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

लंबी दूरी की ट्रेनों के मार्ग में बदलाव
ब्लॉक के कारण कई लंबी दूरी की ट्रेनों का रास्ता भी बदला गया है। आनंद विहार टर्मिनल-गोरखपुर (12572), गोरखपुर-आनंद विहार टर्मिनल (12571) और ग्वालियर-बरौनी-ग्वालियर (11123/11124) ट्रेनें लखनऊ स्टेशन के बजाय ऐशबाग और मल्हौर होकर चलेंगी। इन ट्रेनों का लखनऊ स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा। यात्रियों की सुविधा के लिए ऐशबाग और बादशाहनगर पर निर्धारित अतिरिक्त ठहराव दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed