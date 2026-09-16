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झांसी: जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों ने हॉस्टल में खुद को किया बंद, भोजन का किया बहिष्कार, अधिकारी मौके पर

Wed, 16 Sep 2026 10:40 PM IST
Akash Dubey संवाद न्यूज एजेंसी, बरुआसागर (झांसी)
संवाद न्यूज एजेंसी, बरुआसागर (झांसी) Published by: Akash Dubey Updated Wed, 16 Sep 2026 10:40 PM IST
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Jawahar Navodaya Vidyalaya students locked themselves inside the hostel in Jhansi
नवोदय विद्यालय छात्रों ने खुद को हॉस्टल में किया बंद - फोटो : अमर उजाला

जवाहर नवोदय विद्यालय के कक्षा 9 से बारहवीं के छात्रों ने अरावली शिवालय हॉस्टल में खुद को बंद कर लिया। उन्होंने रात के भोजन का बहिष्कार भी किया। यह घटना किसी बात को लेकर हुई है, जिसका कारण अभी स्पष्ट नहीं है। विद्यालय प्रशासन ने छात्रों को मनाने का प्रयास किया। हालांकि, उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली।

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विद्यालय के प्रधानाचार्य वीरेंद्र कुशवाह ने तुरंत उच्चाधिकारियों को मामले की जानकारी दी। सूचना मिलने पर एसडीएम सदर झांसी, सीओ टहरौली रक्षपाल सिंह और थानाध्यक्ष प्रकाश सिंह मौके पर पहुंचे। अधिकारी फिलहाल छात्रों से बातचीत कर रहे हैं। वे छात्रों की मांगों को जानने और स्थिति को सामान्य करने का प्रयास कर रहे हैं।

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