जौनपुर केसरी निगम और हरियाणा केसरी पवन के बीच 11 हजार रुपये की इनामी कुश्ती बराबरी पर छूटी, VIDEO

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मीरगंज क्षेत्र के भटहर गांव में आयोजित ऐतिहासिक विराट दंगल का आयोजन हुआ। नए अखाड़े पर माटी के रणबांकुरों ने जमकर दांव-पेंच दिखाए। जौनपुर केसरी निगम और हरियाणा केसरी पवन के बीच 11 हजार के इनाम की कुश्ती बराबरी पर छूटी। दंगल का मुख्य आकर्षण जौनपुर केसरी निगम पहलवान और हरियाणा केसरी पवन पहलवान के बीच हुआ कड़ा मुकाबला रहा। पूर्व आयुक्त जोखन राम ने 11 हजार रुपये के पुरस्कार पर कराई गई यह रोमांचक कुश्ती बराबरी पर छूटी। पुरुष वर्ग में इन पहलवानों सत्यम सुजानगंज ने सुनील प्रयागराज को पटखनी दी। सुजीत केराकत ने निहाला बनारस को चित किया।

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