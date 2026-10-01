सेवा अभियान के तहत विशेष सफाई की गई, VIDEO

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बरसठी विकासखंड परिसर के पीछे स्थित तालाब के आसपास गुरुवार को स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत विशेष सफाई अभियान चलाया गया। एडीओ पंचायत प्रदीप कुमार की अगुआई में सचिव प्रणय भारती, सुजीत कुमार समेत ब्लॉक के सभी सफाईकर्मियों ने करीब एक घंटे तक श्रमदान कर कूड़ा-कचरा और घास-फूस हटाया। इस दौरान पौधों की साफ-सफाई के साथ लोगों को सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने के लिए जागरूक किया गया।

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