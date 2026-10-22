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VIDEO: शाहगंज में ऐतिहासिक भरत मिलाप; चारों भाइयों को एक साथ देख भावुक हुए श्रद्धालु

किशन चौबे

Updated Thu, 22 Oct 2026 10:29 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 10:29 PM IST







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जौनपुर के शाहगंज में ऐतिहासिक भरत मिलाप श्रद्धा और उल्लास के बीच संपन्न हुआ। पुराना चौक पर श्रीराम और भरत का मिलन होते ही श्रद्धालु भावुक हो उठे। पुष्पवर्षा, आतिशबाजी और जय श्रीराम के उद्घोष के बीच आयोजन में बड़ी संख्या में लोग जुटे। शोभायात्रा में सामाजिक कुरीतियों पर संदेश देती झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रहीं। ... और पढ़ें

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