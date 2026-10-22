{"_id":"6ad9e15a6c2d263f820c050d","slug":"video-two-bikes-collide-two-people-died-including-kho-kho-player-dharam-saroj-three-injured-in-jaunpur-2026-10-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"जौनपुर दो बाइकों की जोरदार टक्कर में दो की मौत, तीन घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जौनपुर जिले के सिकरारा थाना क्षेत्र के मछलीशहर-मड़ियाहूं मार्ग पर दर्दनाक हादसा हुआ। बुधवार की देर रात में अरुआवां बाजार के पास दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हुई। हादसे में राज्य स्तरीय खो-खो खिलाड़ी धरम सरोज (21) समेत दो लोगों की मौत हो गई। हादसे में तीन अन्य लोग घायल हो गए। धरम सरोज ने मौके पर तो दूसरी बाइक के चालक ने जिला अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ा।

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