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जौनपुर में भीषण हादसा: दो बाइकों की जोरदार टक्कर में दो की मौत, तीन घायल; भरत मिलाप देखने जा रह थे युवक

Thu, 22 Oct 2026 01:14 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर। Published by: Pragati Chand Updated Thu, 22 Oct 2026 01:14 PM IST
सार

जौनपुर में दो बाइकों की टक्कर में एक खिलाड़ी समेत दो लोगों की मौत हो गई। जबकि तीन लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 

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Two bikes collide two people died including Kho-Kho player dharam saroj three injured in jaunpur
मृतक की फाइल फोटो व घटना के बाद घर के बाहर जुटी महिलाएं - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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जौनपुर जिले के सिकरारा थाना क्षेत्र के मछलीशहर-मड़ियाहूं मार्ग पर दर्दनाक हादसा हुआ। बुधवार की देर रात में अरुआवां बाजार के पास दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हुई। हादसे में राज्य स्तरीय खो-खो खिलाड़ी धरम सरोज (21) समेत दो लोगों की मौत हो गई। हादसे में तीन अन्य लोग घायल हो गए। धरम सरोज ने मौके पर तो दूसरी बाइक के चालक ने जिला अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ा।

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कैसे हुआ हादसा 
सिकरारा क्षेत्र के लाजीपार निवासी धरम सरोज बुधवार रात अपने साथी सूरज सरोज के साथ मछलीशहर में भरत मिलाप देखने जा रहा था। अरुआवां बाजार के पास सामने से आ रही बाइक से उसकी बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में धरम की मौके पर ही मौत हो गई। उसकी बाइक पर पीछे बैठा सूरज सरोज घायल हो गया। 
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वहीं दूसरी बाइक पर सवार तीन युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद सभी घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मछलीशहर पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल दूसरी बाइक के चालक समेत तीन युवकों को बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहां उपचार के दौरान दूसरे बाइक चालक की भी मौत हो गई। 
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सूरज सरोज का उपचार सीएचसी में चल रहा था। पुलिस ने धरम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे की सूचना मिलते ही धरम के परिवार में कोहराम मच गया। वह अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। उसकी दो बहनें हैं।

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