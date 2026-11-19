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मड़ियाहूंनगर के श्रीरामलीला मैदान में बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इसमें सात विकास खंडों के 409 पात्र जोड़े विवाह बंधन में बंधे। इनमें चार मुस्लिम जोड़ों का निकाह भी कराया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नौ विद्वान पंडितों ने विवाह की रस्में पूरी कराईं। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने नवदंपतियों को आशीर्वाद देकर उनके सुखमय दांपत्य जीवन की कामना की।

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