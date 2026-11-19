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नगौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के चकमुस्तफाबाद गांव में बुधवार को पारिवारिक पंचायत के दौरान स्कॉर्पियो से लोगों को कुचलने की घटना में तीसरी मौत भी हो गई। हादसे में आरोपी राम यादव की सगी चाची इंदु देवी (40) और चचेरे भाई अमित यादव (20) की मौके पर ही मौत हो गई थी। गंभीर रूप से घायल उसके दादा राजदेव यादव (75) ने भी बुधवार देर रात वाराणसी के ट्रामा सेंटर में दम तोड़ दिया।

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