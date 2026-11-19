कल्याणपुर गांव निवासी अजय दुबे (47) पुत्र अष्टभुजा दुबे नगर के कई प्रतिष्ठानों में लेखा-जोखा का काम देखते थे। बुधवार देर रात काम निपटाकर बाइक से घर लौट रहे थे। वह मछलीशहर-जंघई मार्ग पर जमुहर बाजार के पास पहुंचे ही थे कि सामने से बाइक लेकर आ रहे कोटवा गांव निवासी शेर बहादुर (45) पुत्र मातादीन की बाइक से उनकी आमने-सामने टक्कर हो गई।टक्कर इतनी भीषण थी कि अजय दुबे के सिर में गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, गंभीर रूप से घायल शेर बहादुर को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया।

जौनपुर जिले के मछलीशहर कोतवाली क्षेत्र के जमुहर बाजार के निकट बुधवार देर रात दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। एक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के दौरान मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

हादसे की खबर मिलते ही दोनों परिवारों में मातम छा गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। अजय दुबे का एक पुत्र विकास है, जिसका विवाह हो चुका है, जबकि पुत्री रोशनी का विवाह होना बाकी है। पति की मौत से पत्नी निशा बेसुध हैं। प्रभारी निरीक्षक अमित सिंह ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।



कार-बाइक की टक्कर में शख्स की मौत, दो बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

सुजानगंज थाना क्षेत्र के दारुनपुर गांव के पास बुधवार रात करीब नौ बजे कार और बाइक की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार सुरेश यादव (37) की मौत हो गई, जबकि कार सवार वेद प्रकाश गौतम घायल हो गए।



सोनहिता गांव निवासी सुरेश यादव एक राइस मिल में काम करते थे। बुधवार रात काम खत्म करने के बाद वह बाइक से घर लौट रहे थे। दारुनपुर गांव के पास सामने से आ रही कार से उनकी बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि सुरेश के सीने में गंभीर चोटें आईं। हादसे के बाद मौके पर जुटे स्थानीय लोगों ने उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुजानगंज पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।