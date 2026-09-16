{"_id":"6aaa35f59c1f3cdb130e77a7","slug":"video-orai-policeman-spotted-stumbling-at-the-bus-stand-rumors-of-intoxication-spark-a-stir-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"उरई: बस स्टैंड पर गिरते-पड़ते नजर आया पुलिसकर्मी, नशे में होने की चर्चा से मचा हड़कंप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

उरई शहर के मुख्य बस स्टैंड पर बुधवार को वर्दी में एक पुलिसकर्मी के लड़खड़ाते और सड़क पर गिरते-पड़ते दिखाई देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। खाकी की साख पर बट्टा लगाते इस वीडियो के सामने आते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, सिपाही की पहचान मेडिकल कॉलेज चौकी पर तैनात लबलेश यादव के रूप में हुई है। अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।

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