Jalaun News: जेवरात वापस मांगने पर धमकी देने का आरोप

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महिला ने बताया कि 12 दिसंबर 2020 को उसकी सोने की दो चूड़ियां और एक जोड़ी बुंदवाला ज्वैलर्स, बधौरा बाईपास उरई में गिरवी रखे गए थे। आरोप है कि युवक ने 70 हजार रुपये लिए थे। ब्याज समेत रकम अब 2,47,592 रुपये हो गई है। महिला का आरोप है कि रकम चुकाकर जेवरात छुड़ाने के लिए कहने पर आरोपी टालमटोल करता रहा और अब धमकी दे रहा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है।

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आटा। पति के दोस्त को रुपये की जरूरत पड़ने पर महिला के करीब छह लाख रुपये कीमत के जेवरात गिरवी रखकर 70 हजार रुपये दिलाए गए थे। पांच साल नौ माह बाद भी न रकम वापस हुई और न जेवरात छुड़ाए गए। अब जेवरात मांगने पर धमकी देने का आरोप लगाते हुए अटरिया गांव निवासी आरती पत्नी स्वर्गीय राहुल ने मंगलवार को आटा थाने में तहरीर दी है।